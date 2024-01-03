محللون: اغتيال العاروري "رصاصة الرحمة" على مفاوضات التهدئة بغزة

تصعيد للمواجهة

وقال الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، إن "من المؤكد أن أول تداعيات اغتيال العاروري وقف حماس لأي حديث عن تهدئة أو إطلاق سراح أسرى لديها".

وأضاف لـ "إرم نيوز" أن "حركة حماس وحزب الله والمنطقة ككل الآن تستعد لتدخل مرحلة جديدة في الحرب بعد الاغتيال، والحديث الآن يدور حول تصعيد للمواجهة وليس تهدئة".

وتابع: "إسرائيل من خلال الاغتيال اختارت التصعيد وليس التهدئة والحوار، واغتيال قائد بحجم العاروري بدل من دخول حالة من التفاوض حول الأسرى يعني بالضرورة اختيار التصعيد".

وأردف: "بالتالي إسرائيل فجرت الأوضاع ليس فقط مع حماس وحزب الله، وإنما فجرت الأوضاع أيضاً مع جمهورها الذي يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس وليس الاغتيالات".

واستطرد: "مع عملية الاغتيال سندخل مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة، لأن عملية بهذا الحجم قد تستدعي ردود أفعال مختلفة من أطراف عدة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة رقعة التوتر والصراع إلى ما هو أكبر من قطاع غزة".