البلعوس: ندعم اندماج الراغبين من أبناء السويداء ضمن تشكيلات وزارة الدفاع

قال القيادي الدرزي ليث البلعوس، إنهم يدعمون اندماجًا تدريجيًا ومدروسًا لمن يرغب من أبناء السويداء ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.

وأضاف البلعوس، في تصريح له يوم الجمعة، أن هذه الخطوة ستسهم في دمجهم بشكل رسمي تحت إطار مؤسسي يضمن حقوقهم ويلبي تطلعاتهم.

وأكد أن السويداء نجحت في تجاوز المرحلة الأخطر التي شهدتها مؤخرًا، لافتًا إلى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الشراكة الكاملة بين مكونات المجتمع المحلي.

أخبار ذات علاقة سطو مسلح على أموال رواتب موظفي السويداء

وأشار البلعوس إلى أن المحافظة ستتصدى عبر الحوار والوعي وتطبيق القانون لأي دعوات انفصالية أو تحريضية تهدد وحدة سوريا، مبرزًا أهمية تضافر الجهود المحلية مع مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على ضرورة الالتزام بخريطة التهدئة وضبط السلاح المنفلت كواجبٍ رئيس لاستعادة استقرار السويداء وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن الأمن ينطلق من ضوابط واضحة وتعاون مجتمعي كامل.

أخبار ذات علاقة البلعوس يحذر من خطط تقسيم سوريا وجرّها إلى الفوضى

وقال البلعوس إن المحافظة الآن أكثر تماسُكًا وتضامنًا، معربًا عن ثقته بأن جهود المصالحة والدمج ستعزز من قدرة السويداء على مواجهة التحديات المستقبلية والمضي قدمًا في مسار التنمية والسلام.

وعاشت السويداء منذ 13 يوليو/تموز، ولمدة أسبوع، اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما استدعى تدخل قوات حكومية.