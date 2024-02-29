مقتل وإصابة 8 من ميليشيات إيران بغارة إسرائيلية على ريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الخميس، بأن غارة إسرائيلية على ريف دمشق أدت إلى مقتل وإصابة 8 عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا.

وقال المرصد إن عنصرين من الميليشيا الموالية لحزب الله من الجنسية السورية قتلا في غارة إسرائيلية وأصيب 6 آخرون فيما فقد آخرون، في الغارة التي استهدفت مبنيين ضمن مزرعة ومركز تدريب للميليشيات.

وأضاف المرصد أن الموقعين تفصل بينهما مسافة 600 متر، الأول على طريق "ببيلا- السيدة زينب" بالقرب من "متنزه سليماني"، أما الثاني كان مزرعة بين "الحجيرة" و"السيدة زينب" بريف دمشق.

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق بسماع دوي 4 انفجارات عنيفة في منطقة "السيدة زينب" و"بساتين ببيلا"، ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة.