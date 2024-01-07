قصف إسرائيلي يقتل ويصيب العشرات في خانيونس

وأضاف أنه وفق شهود عيان، فإن دمارًا كبيرًا حلّ بمنزل يعود لعائلة بريص والمنازل المجاورة غرب خانيونس أسفر عن مقتل وجرح العشرات، غالبيتهم من الأطفال، في مجزرة إسرائيلية بشعة، مشيرين إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تنتشل الضحايا من تحت الركام.

من جانبه، قال مدير مجمع ناصر الطبي الدكتور ناهض أبو طعيمة، إن المستشفى استقبل عشرات القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال، في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول بالمدنيين غرب مدينة خانيونس.

وأضاف أبو طعيمة، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تنقل الجرحى والقتلى من مكان الاستهداف، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك الكثير من المفقودين تحت الأنقاض بحسب رواية طواقم الإسعاف.