الخارجية القطرية: ضربة الدوحة تعجل بتجديد اتفاقية الدفاع مع أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على حماس في الدوحة يعجل بضرورة تجديد اتفاقية الدفاع بين قطر وأمريكا، بحسب رويترز.

وبحسب المتحدث فقد بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التعاون الدفاعي خلال زيارة الوزير للدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة حماس السياسيين في الدوحة الأسبوع الماضي.

أخبار ذات علاقة هل تعيد قمة الدوحة رسم معادلة الردع العربي ضد إسرائيل؟

وتأتي زيارة روبيو إلى قطر غداة القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة والتي دعت الدول إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل، عقب الغارات غير المسبوقة التي شنتها الدولة العبرية في قطر.

وانطلق روبيو إلى الدوحة قادمًا من إسرائيل التي شنّت ليلًا قصفًا عنيفًا على قطاع غزة، معربًا عن تشاؤمه إزاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه شدّد على أن قطر تبقى الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة على إنهاء الحرب.

وفي الطائرة، أثناء مغادرته مطار بن غوريون في تل أبيب، قال روبيو للصحافيين "سنطلب من قطر الاستمرار في ما تفعله، ونحن نقدّر كثيرًا الدور البنّاء الذي أدته في سبيل إنهاء هذه الحرب".

أخبار ذات علاقة أمامكم "مهلة قصيرة جدا".. روبيو يحذر حماس

وأضاف "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك أم لا بعد ما حصل الأسبوع الماضي، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة على إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

وأكّد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع قطر من أجل التوصل إلى اتفاق دفاعي بين البلدين قريبًا.

ودعا مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الطارئة في الدوحة، الولايات المتحدة إلى "استخدام نفوذها" لكبح اعتداءات إسرائيل.