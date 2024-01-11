جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل أمام "العدل الدولية" بارتكاب إبادة جماعية في غزة

قالت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن إسرائيل تعرض الشعب الفلسطيني لأعمال الفصل العنصري، وهي سلطة احتلال شنت هجوماً كبيراً على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في اولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت عادلة هاشم المحامية بالمحكمة العليا لجنوب أفريقيا: "تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".

وأضافت أن "إسرائيل فرضت عمداً أوضاعاً على غزة لا يمكن أن تدعم الحياة وتهدف إلى إحداث دمار مادي".