عبر خبراء وخطة عمل.. تعهد أمريكي بالمشاركة في نزع سلاح حزب الله

قالت مصادر لبنانية مطلعة، إن بيروت تلقت تعهدا من واشنطن، بالمشاركة في عملية نزع سلاح حزب الله إلى جانب الجيش اللبناني.

أخبار ذات علاقة رسائل لبنانية حازمة لإيران حول السيادة ونزع سلاح "حزب الله‎"

وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز" إن مراكز القرار في لبنان تبلغت بتعهد واشنطن بمشاركة خبراء من ضباط الجيش الأمريكي في نزع سلاح حزب الله بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي تم تكليفه بوضع خطة تتضمن الآليات التنفيذية لعملية نزع السلاح.

ووصفت المصادر ذاتها، القرار الأمريكي بهذا الخصوص بأنه يمثل تحولا استراتيجيا في سياسة واشنطن تجاه لبنان، ويؤكّد أنها حزمت أمرها لوضع حدّ نهائي لمسألة السلاح.

وبحسب المصادر، فإن التوجه الأمريكي بالمشاركة الميدانية في نزع السلاح يحمل مخاطر كبيرة من شأنها زيادة حدة الأزمة التي يعيشها لبنان، وتعميق الانقسامات بين القوى السياسية اللبنانية التي يؤيد بعضها قرار نزع السلاح، فيما يعارضه البعض الآخر.

وتتولى الولايات المتحدة دوراً رئيساً في الضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله، معتبرة ذلك خطوة أساسية للاستقرار الإقليمي، وشرطا لتقديم الدعم للدولة اللبنانية وإعادة إعمار ما خلفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وكان المبعوث الأمريكي توم باراك قدم في يونيو الماضي اقتراحاً للحكومة اللبنانية يشمل نزع السلاح الكامل لحزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي ومساعدات اقتصادية للبنان، الذي يعاني أزمة مالية واقتصادية منذ 2019.

ووافقت الحكومة اللبنانية على "أهداف" الاقتراح التي وردت فيما يسمى "ورقة باراك"في أغسطس 2025، مع تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، وجعله حكراً على الدولة بحلول نهاية العام.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، رفض نزع سلاح الحزب حتى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، معتبراً السلاح ضرورياً للدفاع عن لبنان.

ويرى المحلل السياسي نعمان جوهر الطيب، أن عملية نزع سلاح حزب الله وبقية السلاح غير الشرعي في لبنان تتطلب دعما دوليا للجيش اللبناني الذي يفتقر إلى المعدات والقدرات اللازمة لإتمام العملية على أكمل وجه.

وقال المحلل الطيب، برغم الخسائر التي لحقت بحزب الله خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل إلا أنه يظل يشكل تهديدا من وجه النظر الامريكية لذا فإن واشنطن تحرص على المشاركة الميدانية في عملية نزع سلاح الحزب.

ويتوقع المحلل الطيب، أن تكون لمشاركة خبراء أمريكيين في عملية نزع السلاح غير الشرعي إلى جانب الجيش اللبناني انعكاسات سلبية على الأوضاع في لبنان، وقد تسهم في صدام غير مباشر مع الحزب الذي يرى في سلاحه صمام أمان للدفاع على لبنان.

ويؤكد المحلل السياسي مهنا شتيوي، أن المشاركة الأمريكية الميدانية في عملية نزع سلاح حزب الله تعكس تصميم واشنطن على تجريد الحزب من سلاحه، ويمثل تحولًا في السياسة الأمريكية من "الضغط عن بعد" (كما في عهد بايدن) إلى "التدخل المباشر" (كما في عهد ترامب).

وأشار المحلل شتيوي، إلى أن واشنطن ترى في عملية نزع السلاح مدخلًا لتغيير المشهد اللبناني بشكل عام، ويسهم في تعزيز مكانة الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار الاقتصادي، وقبل كل ذلك حماية أمن إسرائيل.

ولا يستبعد المحلل شتيوي، أن يؤدي التوجه الأمريكي للمشاركة في عملية نزع السلاح إلى تصعيد مباشر مع الحزب، الذي يرى في المشاركة الأمريكية "تدخلًا أجنبيًا" في الشأن اللبناني، ويهدف إلى تجريده من سلاحه.