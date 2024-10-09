قرقاش: ضرورة تعزيز ودعم الدولة الوطنية وسيادتها الشاملة

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، ضرورة تعزيز ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها وسيادتها الشاملة في العالم العربي، بالتوازي مع ترسيخ حماية المدنيين، في ظل الأحداث التي تمرّ بها المنطقة، خصوصا الحرب في غزة وفي لبنان.

وقال قرقاش اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بمرور عام على الحرب المأساوية في غزة والحرب على لبنان الشقيق، تبرز ضرورة تعزيز ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها وسيادتها الشاملة في عالمنا العربي، بالتوازي مع ترسيخ حماية المدنيين محوراً رئيسياً للسياسات وليس نتيجة لها".

وأضاف: "دروس مهمة تلهمنا لتجاوز السنوات العصيبة التي مرت بها المنطقة".