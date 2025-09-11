مصادر تكشف استهداف الغارات الإسرائيلية مواقع حوثية "حساسة" في الجوف

شملت الغارات الإسرائيلية على اليمن، مساء الأربعاء، إلى جانب استهداف مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، مواقع أخرى في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها تل أبيب هذه المحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، أن "الضربات الإسرائيلية استهدفت المجمع الحكومي في مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، الذي يضم مرافق حكومية ومنشآت عسكرية ومؤسسات أمنية".

مصرع قيادات حوثية

وبحسب المصادر، فقد أسفر القصف عن مصرع قيادات حوثية، من بينهم قائد المنطقة العسكرية السادسة التابعة لميليشيا الحوثيين جميل زرعة، المكنى بـ"أبو بدر" ويحمل رتبة لواء، إضافة إلى مدير أمن محافظة الجوف محسن مهدي الشريف، ويحمل رتبة عميد.

وذكرت المصادر أن المعلومات المتعلقة بمقتل القائدين الحوثيين (زرعة والشريف) لا تزال غير مؤكدة بشكل كبير، إذ تجري التحريات للتأكد من صحتها بصورة موثوقة.

وفصّلت المصادر المباني المستهدفة في المجمع الحكومي، مشيرة إلى أن القصف طال فرع البنك المركزي اليمني، ومقر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، إلى جانب مقرات أمنية ومرافق حُوّلت إلى معاقل عسكرية.

لماذا الجوف بالذات؟

وأفادت المصادر، في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن "ميليشيا الحوثي استحدثت أسفل المجمع الحكومي المستهدف مخازن ومستودعات خاصة بمكونات الصواريخ ومنصات الطائرات المُسيّرة الهجومية طويلة المدى، إضافة إلى غرف عمليات متطورة تضم تقنيات حديثة ومعدات متقدمة".

وأضافت المصادر أن "تلك المستودعات وغرف العمليات يُشرف عليها خبراء تلقوا تدريبات احترافية في إيران على إدارة وتشغيل التقنيات المرتبطة بالطائرات المُسيّرة والصواريخ، كما جعلها الحوثيون نقطة انطلاق لهجماتهم على مواقع إسرائيلية وأهداف في البحر الأحمر".

وأشارت المصادر إلى أن "فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الجوف يضم غرفة عمليات يتجمع فيها قيادات حوثية عليا، إلى جانب مشرفين ميدانيين بارزين وقيادات عقائدية".

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير إعلامية يمنية بمقتل مدير فرع البنك المركزي في محافظة الجوف المعيَّن من قبل ميليشيا الحوثيين، نياز محمد هواش الزبيري، إلى جانب 3 موظفين آخرين، جراء الغارات التي استهدفت مبنى البنك.

وكانت "إرم نيوز" قد حصلت على معلومات حصرية من مصادر عسكرية، تشير إلى أن "الغارات في محافظة الجوف أسفرت عن احتراق وتدمير مبانٍ ومرافق تُستخدم لتخزين معدات وعتاد عسكري ولوجستي، وغرف عمليات، وتجمعات مسلحة".

ووفقًا للمصادر، فقد أسفر القصف أيضًا عن سقوط 7 قتلى بينهم قيادات مدنية وعسكرية وأمنية، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

وفي وقت لاحق، أوردت وزارة الصحة والبيئة التابعة لميليشيا الحوثيين إحصائية أولية لضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء والجوف، مشيرة إلى "مقتل نحو 35 مواطنًا وإصابة 131 آخرين"، في حصيلة وصفتها بأنها "غير نهائية"، مؤكدة أن "فرق الدفاع المدني تواصل رفع الأنقاض بحثًا عن مزيد من الضحايا".