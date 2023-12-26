8 قتلى بغارات تركية على مناطق خاضعة لسيطرة "سوريا الديمقراطية"
أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، في وقت متأخر الاثنين، أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارات جوية تركية على مناطق خاضعة لسيطرتها في سوريا منذ 23 ديسمبر/كانون الأول.
وشنّت تركيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية جوية واسعة طالت عشرات المواقع العسكرية ومرافق البنية التحتية شمال سوريا بعد هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وتبنّاه حزب العمال الكردستاني.
ومنذ 2016، شنّت تركيا عمليات عسكرية عدة في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن المنطقة الحدودية.
وتتهم أنقرة، وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بأنها تابعة لحزب العمال، وهي تستهدف بين الحين والآخر بالطائرات المسيرة مناطق سيطرتها.