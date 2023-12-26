8 قتلى بغارات تركية على مناطق خاضعة لسيطرة "سوريا الديمقراطية"

أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، في وقت متأخر الاثنين، أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارات جوية تركية على مناطق خاضعة لسيطرتها في سوريا منذ 23 ديسمبر/كانون الأول.

وشنّت تركيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية جوية واسعة طالت عشرات المواقع العسكرية ومرافق البنية التحتية شمال سوريا بعد هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وتبنّاه حزب العمال الكردستاني.