هل بدأت طبول الحرب الأهلية تُقرع في السودان؟

تباينت آراء محللين سودانيين حول اقتراب البلاد من حرب أهلية، بعد إعلان الجيش الأسبوع الماضي، التعئبة العامة وحث المواطنين على حمل السلاح للقتال إلى جانبه، إلى جانب إعلان قبائل اليوم الإثنين، مبايعتها لقوات الدعم السريع.

وكان المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية لقبائل جنوب دارفور، قد أعلن دعمه لقوات الدعم السريع في معركتها الحالية "تحقيقًا لإرادة الشعب السوداني وتطلعه للحكم المدني الديمقراطي".

بينما طلب قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، الأسبوع الماضي من "جميع الشباب وكل من يستطيع الدفاع، بالانضمام للوحدات العسكرية للدفاع عن بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات داخليا وخارجيا".

"الحرب الأهلية تبرز أنيابها"

اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، عزالدين دهب، أن "عمليات الاستقطاب بين الطرفين تقرب البلاد من أتون الحرب الأهلية".

وقال دهب لـ"إرم نيوز"، كان الأجدر أن يتحمل الطرفان "مسؤوليتهما في الحرب"، دون اللجوء إلى المواطن والزج به في نيرانها.

وانتقد من أقنع الجيش بضرورة التعبئة العامة، معتبرًا أنهم "لا يدركون تعقيدات الأوضاع في بلد هش مقطع الأوصال، أنهكته حروب الثلاثة عقود من عمر نظام عمر البشير".

وتابع: "ها هي نذر الحرب الأهلية تبرز أنيابها في هذا الاصطفاف الذي سيكون له تأثير خطير على مجريات الأوضاع في البلاد".

"الصراع محصور بين جيشين"

بدوره، اعتبر المحلل الأمني الفاتح عثمان محجوب، أن إعلان الجيش للتعبئة العامة وانحياز قبائل للدعم السريع مجرد أمر عادي ودعاية سياسية في كلتا الحالتين، مقللًا من خطر انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.

وأضاف محجوب في تصريح لـ"إرم نيوز": "لا يزال الصراع الحالي بين الجيش والدعم السريع، محصورًا في كونه قتالًا بين جيشين".

وزاد: "يمكن انتهاء القتال في أي لحظة بالحوار أو هزيمة عسكرية مفاجئة أو هدنة دائمة، في حالة اقتناع الطرفين باستحالة تحقيق الانتصار".