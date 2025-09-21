إسرائيل تعتقل النائبة السابقة في الكنيست حنين زعبي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، النائبة السابقة في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بعد دهم منزلها في مدينة الناصرة، بشبهة "التحريض على الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية"، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وقالت الشرطة في بيان، إن اعتقال زعبي جاء بعد تلقي بضع شكاوى خلال الأشهر الأخيرة تتعلق بتصريحاتها في مؤتمر "فلسطين" المناهض لإسرائيل، والذي عُقد في فيينا، حيث زُعم أنها بررت أعمال حركة حماس ووصفتها بأنها "مقاومة الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "الكلمات التي أدلت بها زعبي تنطوي على شبهات تتعلق بالتحريض العلني على الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن الشرطة حصلت على التصاريح اللازمة لاعتقالها ونقلها إلى التحقيق في طبرية.

وأكدت أن "شرطة إسرائيل ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يشيد بالمنظمات الإرهابية أو يتعاطف معها، سواء عبر الإنترنت أو في أي مكان آخر، حفاظًا على الأمن العام".

من جانبه، قال محامي زعبي ومدير مركز "عدالة"، حسن جبارين، إن الاعتقال "غير قانوني"، موضحًا أن أقوالها تعود إلى العام الماضي، وكان بالإمكان استدعاؤها للتحقيق دون اللجوء إلى مداهمة منزلها عند الفجر بمرافقة قوة من ستة عناصر شرطة.

وأكد أن "قانونية التوقيف ستكون محورًا أساسيًّا في الملف، في حال طلبت السلطات تمديد الاعتقال".