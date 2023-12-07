واشنطن لإسرائيل: الحرب يجب أن تنتهي خلال هذه الفترة

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال لمسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن تعتقد أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع لا أشهر.

وأضاف المسؤولون أن هناك إدراكا من الجميع بأنه كلما طال أمد هذه الحرب أصبحت أصعب على الكل، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ولفتوا إلى أن المسؤولين الإسرائيلين أعربوا لبلينكن، عن اهتمامهم بالعودة للحياة الطبيعية حتى لا تتعرض إسرائيل لضربة اقتصادية، إلا أنهم على الرغم من ذلك لم يقدموا ضمانات حول أمد الصراع للمسؤول الأمريكي الرفيع.

وقال مسؤول أمريكي "نأمل في إقناع الإسرائيليين باعتبار الحد من الخسائر في صفوف المدنيين بغزة أمرا حتميا"، بحسب الصحيفة.