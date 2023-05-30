اليونيسف: 13.6 مليون طفل سوداني بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة
كشف تقرير أممي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأطفال المحتاجين للإغاثة الإنسانية العاجلة في السودان وصل إلى رقم غير مسبوق في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت "اليونيسف" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "أكثر من 13.6 مليون طفل سوداني بحاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة، وهو أعلى رقم مُسجل على الإطلاق في البلاد فيما يهدد القتال حياة ومستقبل العائلات والأطفال".
وأضافت أن "الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأطفال في السودان، حيث يكافح السكان الأكثر هشاشة للبقاء على قيد الحياة وحماية أنفسهم. وأصبح من الصعب بشكل متزايد تأمين الوصول إلى الضروريات الأساسية".
وقدرت المنظمة الأممية في تقريرها، عدد الأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية قبل النزاع بنحو 9 ملايين طفل.
وصفت "اليونيسف" وضع الأطفال قبل اندلاع النزاع بالمأساوي، إلا أنه أصبح الآن في مستويات كارثية.
وأشارت إلى أن "الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات أمر غير منتظم أو غير متاح أو لا يمكن تحمل تكاليفه من قبل العائلات السودانية".
من جانبها، قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأثر المدمر على الأطفال في ازدياد بسبب احتدام الصراع في السودان يومًا بعد يوم".
وأضافت خضر: "هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام، إنهم أشخاص لهم عائلات وأحلام وتطلعات. إنهم مستقبل السودان".
وتابعت: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمزق العنف حياتهم. يستحق أطفال السودان فرصة للبقاء والنماء. يجب ألّا تدخر الأطراف أي جهد من أجل حماية الأطفال وحقوقهم".
وأجبر القتال الذي اندلع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أكثر من مليون شخص يعتقد أن نصفهم من الأطفال على الفرار من بلادهم بحثًا عن الأمان في مناطق أخرى سواء داخل أو خارج السودان.
وحذرت "اليونيسف" من عواقب وخيمة في حال تأخر الاستجابة الإنسانية بشكل فوري بتوفير الحماية والخدمات الأساسية للأطفال.