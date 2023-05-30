اليونيسف: 13.6 مليون طفل سوداني بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة

وقالت "اليونيسف" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "أكثر من 13.6 مليون طفل سوداني بحاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة، وهو أعلى رقم مُسجل على الإطلاق في البلاد فيما يهدد القتال حياة ومستقبل العائلات والأطفال".

وأضافت أن "الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأطفال في السودان، حيث يكافح السكان الأكثر هشاشة للبقاء على قيد الحياة وحماية أنفسهم. وأصبح من الصعب بشكل متزايد تأمين الوصول إلى الضروريات الأساسية".

وقدرت المنظمة الأممية في تقريرها، عدد الأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية قبل النزاع بنحو 9 ملايين طفل.

وصفت "اليونيسف" وضع الأطفال قبل اندلاع النزاع بالمأساوي، إلا أنه أصبح الآن في مستويات كارثية.

وأشارت إلى أن "الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات أمر غير منتظم أو غير متاح أو لا يمكن تحمل تكاليفه من قبل العائلات السودانية".