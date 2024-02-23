لا حليب لرضيعها ولا دواء لابنها.. قصة الفلسطينية ندى (فيديو)

تقف الأم الفلسطينية ندى عبد السلام، أمام موقد صغير أشعلته نيران الحطب، في محاولة لإسكات رضيعها الجائع بحساء بسيط من النشاء والطحين؛ بعدما أصبح الحليب المخصص له نوعًا من "الأماني البعيدة" في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، تحمل ندى (44 عامًا) على كاهلها عبء الحياة والحروب، بعدما انتقلت مع زوجها وأطفالها الثمانية إلى خيمة صغيرة في مدينة دير البلح، وسط القطاع، إثر قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزلهم في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين.

وتتزاحم ملامح الحزن والقلق على محياها، وتجتمع في عينيها عبارات صامتة من الألم والصمود، بينما تستمر ندى، في جهودها اليومية، حيث تتنقل بين رعاية طفلها الرضيع، والاعتناء بابنها الثاني المريض بالفشل الكلوي، وتلبية احتياجات باقي أطفالها الستة.

ويجلس الابن المريض إلى جوارها، وفي عينيها يتسارع القلق حيال مستقبله، فالعلاج الضروري لابنها غير متاح، والحروب الدائرة في غزة تضع عقبات أمام إمكانية الحصول على الرعاية الطبية.

وأمام خيمتها البسيطة، تمتد الرمال وتتناثر الأوساخ في كل مكان، يصبح الواقع الصحي غير ملائم لأطفالها الثمانية الذين يتشاركون هذا الفضاء الضيق.