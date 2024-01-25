القدرة لـ"إرم نيوز": الوضع بمجمع ناصر الطبي في غزة "كارثي"

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الوضع الصحي والإنساني داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس كارثي للغاية، فيما يعيش النازحون والكوادر الطبية، ظروفًا قاسية مع استمرار الحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل.

وأضاف القدرة في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مجمع ناصر الطبي يعمل بأقل من 10% من طاقته البشرية والطبية في ظروف قاسية ومخيفة، أودت بحياة عدد من المصابين والجرحى.

وتابع: "نفدت أدوية التخدير في غرف العمليات المستخدمة لإجراء العمليات الجراحية وعمليات بتر الأطراف، مشيرًا إلى أن الكادر الطبي المتوفر داخل المجمع، بات يتعامل داخل غرف العمليات بدون أي أدوية تخدير أو مسكنات للآلام في عملية إعدام جماعي لمئات الجرحى والمصابين".