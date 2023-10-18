قصف المستشفى.. إسرائيل تسعى لـ"عولمة" مجزرة غزة بقالبٍ إنسانيٍّ

فيما بدا أنه ضغط، لعولمة قضية غزة، وتحويل حلّها ليكون عبئًا على الدول، قصفت إسرائيل، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي المعمداني، مخلفة ضحايا بالمئات، لحد وصفها بـ"مجزرة".

وفي تصريحات للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أمس الثلاثاء سبقت استهداف المستشفى، كشف فيها أن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني سيكون "قضية عالمية" مطروحة للنقاش الدولي، مشيرًا إلى أن "غزة لها حدود مع دول أخرى".

واليوم عاد المتحدث العسكري ذاته "هاغاري" ليعلن "أن الجهاد الإسلامي هو المسؤول عن قصف مستشفى المعمداني".

غاية إسرائيل

غاية إسرائيل واضحة، في تصريحات "هاغاري"، عولمة الحل، على حساب الدولة على الحدود في الجنوب/ مصر.

وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، أمس، من "محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن".

وشدّد، في مؤتمر صحفي، بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، أمس، بالقول: "أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه فهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر"، في إشارة واضحة إلى أن "المعتادين" هم الإسرائيليون.