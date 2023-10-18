قصف المستشفى.. إسرائيل تسعى لـ"عولمة" مجزرة غزة بقالبٍ إنسانيٍّ

قصف المستشفى.. إسرائيل تسعى لـ"عولمة" مجزرة غزة بقالبٍ إنسانيٍّ
فيما بدا أنه ضغط، لعولمة قضية غزة، وتحويل حلّها ليكون عبئًا على الدول، قصفت إسرائيل، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي المعمداني، مخلفة ضحايا بالمئات، لحد وصفها بـ"مجزرة".
وفي تصريحات للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أمس الثلاثاء سبقت استهداف المستشفى، كشف فيها أن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني سيكون "قضية عالمية" مطروحة للنقاش الدولي، مشيرًا إلى أن "غزة لها حدود مع دول أخرى".
واليوم عاد المتحدث العسكري ذاته "هاغاري" ليعلن "أن الجهاد الإسلامي هو المسؤول عن قصف مستشفى المعمداني".
غاية إسرائيل
غاية إسرائيل واضحة، في تصريحات "هاغاري"، عولمة الحل، على حساب الدولة على الحدود في الجنوب/ مصر.
وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، أمس، من "محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن".
وشدّد، في مؤتمر صحفي، بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، أمس، بالقول: "أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه فهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر"، في إشارة واضحة إلى أن "المعتادين" هم الإسرائيليون.
ورفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كذلك في تصريحات له، بهذا الشأن، حل قضية غزة على حساب أطراف أخرى، في مؤشر على أن إسرائيل تحاول دفع الفلسطينيين للهجرة القسرية إلى سيناء، (دفع أكبر عدد منهم).
هدف العملية
اليوم الأربعاء، طلب المتحث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" من سكان شمال القطاع ومدينة غزة، التوجه صوب المناطق المفتوحة في المواصي في جنوب القطاع، (عند الحدود المصرية).
كما وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرًا جديدًا لأهل القطاع. وحث في بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، سكان مدينة غزة على التحرك جنوبًا من أجل "سلامتهم"، وفق قوله.
وطالب الجيش الإسرائيلي، المدنيين بالابتعاد عن مسلحي حماس الذين "يستخدمونكم دروعًا بشرية"، قائلًا: "يختبئ مخربو حماس داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء".
هي هجرةٌ أخرى
خطوات عملية، ارتكبتها إسرائيل من أجل ذلك، تتمثل بـ"مجزرة المستشفى" التي قد يتبعها استهداف للمدنيين، مرّات أخرى، في "شمال غزة"، بحجة استخدام حماس المدنيين كدروع بشرية في الشمال.
كما تسعى لتكديسهم، عند الحدود المصرية في الجنوب، لجعلهم عبئًا على مصر، والعالم، والضغط لإدخالهم إلى سيناء، كحل لـ"معضلتهم الإنسانية" بالتهجير القسري.
الهجوم البرّي
وفق هذه المعطيات؛ فإن إسرائيل، لن تدخل غزة برًّا، بعدما وجدت خطة بديلة، -على الأقل بالمدى القريب- ألقت بعبئها على العالم، لجعله يضغط على إدخال سكّان القطاع، عند حدود مصر، لأسباب إنسانية.
إذن، لا هجوم بريًّا في الوقت الحالي، ما دام المخطط الإسرائيلي يعمل، ومستمرًا، من ملاحظة القصف المتواصل، والتصريحات الإسرائيلية.
وفي السياق، حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، بحسب قناة القاهرة الإخبارية المصرية، (شبه الرسمية) الإثنين، من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.