كندا تفرض عقوبات على كيانات ومستوطنين إسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على كيانات ومستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، إن العقوبات استهدفت 7 أفراد و5 كيانات للمساهمة ماليًّا في "أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين" بالضفة الغربية، بحسب وكالة "الأناضول".

وسبق أن فرضت كندا والولايات المتحدة ودول أوروبية، عقوبات على مستوطنين إسرائيليين نفذوا أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.