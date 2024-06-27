كندا تفرض عقوبات على كيانات ومستوطنين إسرائيليين
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على كيانات ومستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، إن العقوبات استهدفت 7 أفراد و5 كيانات للمساهمة ماليًّا في "أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين" بالضفة الغربية، بحسب وكالة "الأناضول".
وسبق أن فرضت كندا والولايات المتحدة ودول أوروبية، عقوبات على مستوطنين إسرائيليين نفذوا أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، إن المستوطنين نفذوا مئات الهجمات وقتلوا العشرات من الفلسطينيين بعد بدء الحرب في غزة.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.