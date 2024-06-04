مراقبون: قرارات "المركزي اليمني" تربك ميليشيا الحوثي وتنعش فرص السلام

يترقب اليمنيون آثار القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، اقتصاديًا وسياسيًا، إذ يؤكد مراقبون أن من شأنها تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي وإنعاش فرص السلام.

وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمة يقول: إن "قرارات البنك المركزي اليمني تحمل تأثيرات كبيرة ومتعددة الأوجه على الوضع في اليمن، سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي أم الأمني".

ويضيف الشرمي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "تأثيرات هذه القرارات على فرص السلام قد تكون إيجابية خلافًا لما يتوقعه البعض؛ لذا أتوقع أن تدفع هذه القرارات نحو إعادة إنعاش خريطة السلام، التي تعتبر ميتة سريريًّا منذ بداية هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر".