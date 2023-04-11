هل تقدم إسرائيل على إطلاق عملية عسكرية ضد غزة؟

تباينت آراء المحللين الأمنيين والسياسيين، بشأن تجنب الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ظل التوتر الأمني الذي تعيشه إسرائيل عقب إطلاق الصواريخ عليها من سوريا ولبنان وغزة.

ورد الجيش الإسرائيلي، قبل أيام، على إطلاق صواريخ من الجبهتين الشمالية والجنوبية بطريقة وصفت بـ"المحسوبة والدقيقة"، وأكد أنه "سيرد على الهدوء بالهدوء ومستعد لكافة السيناريوهات بمختلف الجبهات".

وبدوره، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بـ"العمل على إعادة الهدوء والأمن للدولة العبرية"، قائلاً: "لن نسمح لحركة حماس بإقامة بنية تحتية لها في لبنان، ومستعدون لاتخاذ إجراءات قوية في جميع الجبهات حسب الحاجة".

ووفق تقارير عبرية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يرغب بإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الفلسطينية في الوقت الحالي، ويعمل على تجنب الدخول بمواجهة متعددة الجبهات، رغم الانتقادات الحادة لحكومة نتنياهو في ما يتعلق بطريقة تعاملها مع الملف الأمني.