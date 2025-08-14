لمنع إقامة دولة فلسطينية.. سموتريتش يقر خطة استيطان واسعة في القدس

صادق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على خطة (E1) لبناء 3,401 وحدة سكنية جديدة، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وأوضح سموتريتش أن هذه الخطوة تربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس، وتمنع إقامة دولة فلسطينية.

ووفقا للإعلان، تشمل الخطة أيضا توسيع حي زيفور ميدبار بإضافة 3,515 وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات الجديدة إلى 6,916 وحدة سكنية.

أخبار ذات علاقة جونسون: أتيت إلى إسرائيل لدفع عجلة الاعتراف بسيادتها على الضفة

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدينة، مضيفا حوالي 35 ألف نسمة خلال السنوات القادمة.

وقال سموتريتش: "إن الموافقة على خطط البناء في المنطقة E1 تدفن فكرة الدولة الفلسطينية وتواصل التحركات العديدة التي نقودها على الأرض ضمن خطة السيادة الفعلية التي بدأنا بتطبيقها منذ تشكيل الحكومة".

وأضاف "بعد عقود من الضغوط والتجميدات الدولية، نخرق الاتفاقيات ونربط معاليه أدوميم بالقدس؛ هذه هي الصهيونية في أبهى صورها — بناء واستيطان وتعزيز سيادتنا على أرض إسرائيل".