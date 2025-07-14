الأمن السوري يعثر على مستودعات أسلحة في السويداء (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على مستودعات أسلحة في عدد من قرى ريف محافظة السويداء، الواقعة جنوب شرق العاصمة دمشق.

وقالت الداخلية السورية إن "قوى الأمن الداخلي عثرت على عدد من المستودعات التي تحتوي على أسلحة متنوعة بالإضافة إلى قذائف وذخائر، في عدد من قرى ريف محافظة السويداء".

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وأشارت عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن ذلك جاء في إطار الانتشار الأمني الواسع الهادف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونفذت قوى الأمن الداخلي انتشارًا ميدانيًا في عدد من القرى غرب محافظة السويداء، بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية، وذلك لاحتواء التوترات الحاصلة في المنطقة، بحسب الداخلية السورية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت مقتل 16 من أفراد قوات الأمن في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد نشرهم للسيطرة على اشتباكات دامية ذكرت وسائل إعلام محلية أنها تجددت اليوم الاثنين.

والاشتباكات، التي اندلعت منذ مساء يوم السبت بين مسلحين من الطائفة الدرزية والعشائر البدوية، هي أول عنف طائفي داخل المدينة نفسها، بعد توتر واسع النطاق نشب على مدى شهور في المحافظة.