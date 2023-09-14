مساجد مدريد تستنفر لإرسال مساعدات إنسانية إلى المغرب

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن الجالية المسلمة في العاصمة مدريد، بدأت منذ يوم الإثنين الماضي، بجمع تبرعات مادية وعينية، تمهيدًا لتنظيمها حسب الأصول وإرسالها لمساعدة المحتاجين في المناطق المنكوبة في المغرب.

وقالت الصحيفة، إن المسجد في "فيلافيردي"، مقر انطلاق المبادرة، لم يتوقف منذ الإثنين الماضي عن استقبال السلع الأساسية، حيث قام العديد من السكان بتسليم الملابس وألعاب للأطفال والبطانيات والخيام لتأمينها للمنكوبين بالمغرب.

وبحسب مسؤول المسجد، نور الدين شيبا، فقد كانت استجابة الناس هائلة بعد أن قامت الهيئة المنظمة بنشر طلب التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح "شيبا" أن المساعدات سيتم شحنها بحرًا من الجزيرة الخضراء إلى طنجة، لافتًا إلى أن عمليات الشحن، في أغلبها، ستتم في إطار مساهمات شركات الشحن، ولن تتقاضى أي مقابل عن ذلك، أما القليل منها فسيتم دفع مقابل الوقود وأجرة البحارين فقط.