مساجد مدريد تستنفر لإرسال مساعدات إنسانية إلى المغرب
ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن الجالية المسلمة في العاصمة مدريد، بدأت منذ يوم الإثنين الماضي، بجمع تبرعات مادية وعينية، تمهيدًا لتنظيمها حسب الأصول وإرسالها لمساعدة المحتاجين في المناطق المنكوبة في المغرب.
وقالت الصحيفة، إن المسجد في "فيلافيردي"، مقر انطلاق المبادرة، لم يتوقف منذ الإثنين الماضي عن استقبال السلع الأساسية، حيث قام العديد من السكان بتسليم الملابس وألعاب للأطفال والبطانيات والخيام لتأمينها للمنكوبين بالمغرب.
وبحسب مسؤول المسجد، نور الدين شيبا، فقد كانت استجابة الناس هائلة بعد أن قامت الهيئة المنظمة بنشر طلب التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح "شيبا" أن المساعدات سيتم شحنها بحرًا من الجزيرة الخضراء إلى طنجة، لافتًا إلى أن عمليات الشحن، في أغلبها، ستتم في إطار مساهمات شركات الشحن، ولن تتقاضى أي مقابل عن ذلك، أما القليل منها فسيتم دفع مقابل الوقود وأجرة البحارين فقط.
وفي السياق نفسه، تضامن مسجد السلام في "بارلا"، أحد أكبر دور العبادة الثلاث في البلدية، فور علمه بحجم المأساة، وبدأ بجمع المساعدات، حيث تتولى شركة "فوينلابرادا" عملية النقل، بالإضافة إلى مساهمتها بجمع المساعدات والمنتجات الصحية للضحايا حتى هذه اللحظة.
كما أسهمت جمعية "Solidaridad y Esperanza" في تنفيذ المبادرة من خلال جمع التبرعات العينية مثل الحفاظات والكمادات والأدوية كالمسكنات وخافضات الحرارة ومضادات الالتهاب أو مجموعات الإسعافات الأولية التي تحتوي على الشاش والضمادات واليود، بحسب الصحيفة.
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية