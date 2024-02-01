روسيا تبذل جهودا للإفراج عن مواطنيها في غزة

أكدت الخارجية الروسية أنها تبذل جهودا مع حركة حماس ودول عربية للإفراج عن الروس المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت في بيان عقب اجتماع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع أقارب المواطن الإسرائيلي الروسي الأصل، ألكسندر تروفانوف، المحتجز كرهينة في قطاع غزة، إن روسيا ستواصل السعي الدؤوب لإطلاق سراح جميع الروس المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بوغدانوف، أن هذه القضية تمثل أولوية في الاتصالات مع ممثلي حركة حماس، وكذلك سلطات عدد من الدول في الشرق الأوسط.