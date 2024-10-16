مع احتدام القصف.. خرق جدار الصوت فوق بيروت (فيديو)

تشهد جبهة لبنان تطورات متصاعدة على أكثر من محور منذ صباح اليوم، إذ اخترقت طائرات إسرائيلية جدار الصوت فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، فيما شهدت مدينة النبطية جنوبي البلاد قصفا إسرائيليا عنيفا أسفر عن مقتل رئيس بلدية المدينة وعدد من موظفي اتحاد البلديات.

ويتزامن ذلك مع استئناف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، لغاراته على الضاحية الجنوبية في بيروت بعد توقفه 6 أيام، بادعائه استهداف مستودع أسلحة تحت الأرض لحزب الله، وفق فرانس برس.

وخرقت طائرات إسرائيلية جدار الصوت فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، غداة إبداء واشنطن معارضتها قصفا مكثفا لإسرائيل على بيروت.

وقالت الوكالة إن "الطيران المعادي خرق جدار الصوت على دفعتين بشكل عنيف في أجواء الضاحية الجنوبية" والمناطق المجاورة، فيما تردد دوي جدار الصوت على دفعتين في أنحاء عدة فوق العاصمة بيروت.

وبرر الجيش الإسرائيلي تجدد قصفه صباح الأربعاء، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد توقفه 6 أيام، بادعائه استهداف "مستودع أسلحة تحت الأرض لحزب الله".

وقال في منشور على منصة إكس: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق أسلحة إستراتيجية كانت مخزنة في مستودع تحت الأرض تابع لمنظمة حزب الله في الضاحية ببيروت".

ولـ6 أيام أوقف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية، فيما استمرت في مختلف المناطق اللبنانية ضمن عدوانه الشامل على البلاد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام، إن وقف الهجمات على بيروت جاء بناء على طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 9 أكتوبر الجاري.

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وصباح الأربعاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطيران الحربي المعادي" شن ثلاث غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت، إحداها استهدفت منطقة حارة حريك.

وأسفرت الحرب على لبنان إجمالا عن مقتل ألفين و350 شخصا، وإصابة 10 آلاف و906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق الأناضول استناداً لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء أمس الثلاثاء.

ويوميا يرد "حزب الله" بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وفي تطور آخر، قتل 5 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة، في بيان: "غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص، وتستمر أعمال رفع الأنقاض".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، صباح الأربعاء، "عدوانا جويا عنيفا على بلدة النبطية التحتا، إذ نفذ أكثر من 7 غارات على أحياء الدير والعقيدة والرويس".

كما شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على بلدات حانين وعيتا الشعب والقليلة وزبدين وكفرتبنيت وكفرجوز وعبا وجبشيت وشقرا وبرعشيت وكفرا وكفردونين ومجدل سلم وشوكين وعربصاليم وكفررمان ورومين جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

وقصف "حزب الله"، فجر الأربعاء، بدفعات صاروخية مدينة صفد ومستوطنة يفتاح ومربضي في منطقتي دلتون وديشون شمال إسرائيل، وفق سلسلة بيانات.