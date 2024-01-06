الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.. مدن فارغة ومزارع مهجورة في ظل الحرب

تحولت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى مشهد مقفر من البلدات المهجورة والمزارع المهملة، إذ نزح أكثر من 150 ألف شخص من الجانبين؛ بسبب التوترات المتصاعدة بين القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إن الوضع تفاقم واتجه نحو الأسوأ في أعقاب اغتيال أحد كبار قادة حركة حماس في بيروت، والذي نسب إلى إسرائيل، حاملًا معه الكثير من المخاوف بنشوب نزاع إقليمي أوسع.

ولفتت إلى أنه في شمال إسرائيل، وتحديدًا المناطق القريبة من الحدود، يواجه السكان منذ نحو ثلاثة أشهر عمليات إخلاء مستمرة بسبب الهجمات الصاروخية اليومية التي تشنها ميليشيا حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى في لبنان ضد إسرائيل، في حين أدى النزوح المطول لسكان المناطق الشمالية إلى إجهاد الاقتصاد الإسرائيلي، وتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لفعل شيء لوقف الهجمات من لبنان.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، موشيه دافيدوفيتز، قوله إن الناس يتعرضون لإطلاق النار يوميًا، ويهرعون للاختباء في الملاجئ، مؤكدًا أن الوضع بات لا يطاق، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو، حسب تعبيره.

بموازاة ذلك، يواجه سكان البلدات الشمالية في إسرائيل، القريبة من الحدود، والذين يعتمدون بشكل كبير على الزراعة، صعوبات كبيرة في الاعتناء بمزارعهم في ظل استمرار الهجمات التي راح ضحيتها مؤخرًا أحد المزارعين الإسرائيليين، وفق "نيويورك تايمز".