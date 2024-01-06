الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.. مدن فارغة ومزارع مهجورة في ظل الحرب
تحولت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى مشهد مقفر من البلدات المهجورة والمزارع المهملة، إذ نزح أكثر من 150 ألف شخص من الجانبين؛ بسبب التوترات المتصاعدة بين القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إن الوضع تفاقم واتجه نحو الأسوأ في أعقاب اغتيال أحد كبار قادة حركة حماس في بيروت، والذي نسب إلى إسرائيل، حاملًا معه الكثير من المخاوف بنشوب نزاع إقليمي أوسع.
ولفتت إلى أنه في شمال إسرائيل، وتحديدًا المناطق القريبة من الحدود، يواجه السكان منذ نحو ثلاثة أشهر عمليات إخلاء مستمرة بسبب الهجمات الصاروخية اليومية التي تشنها ميليشيا حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى في لبنان ضد إسرائيل، في حين أدى النزوح المطول لسكان المناطق الشمالية إلى إجهاد الاقتصاد الإسرائيلي، وتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لفعل شيء لوقف الهجمات من لبنان.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، موشيه دافيدوفيتز، قوله إن الناس يتعرضون لإطلاق النار يوميًا، ويهرعون للاختباء في الملاجئ، مؤكدًا أن الوضع بات لا يطاق، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو، حسب تعبيره.
بموازاة ذلك، يواجه سكان البلدات الشمالية في إسرائيل، القريبة من الحدود، والذين يعتمدون بشكل كبير على الزراعة، صعوبات كبيرة في الاعتناء بمزارعهم في ظل استمرار الهجمات التي راح ضحيتها مؤخرًا أحد المزارعين الإسرائيليين، وفق "نيويورك تايمز".
أما سكان جنوب لبنان، الذين يعتمدون أيضًا على الزراعة، فيواجهون صعوبة في تحديد ما إذا كانوا سيهربون من الضربات الإسرائيلية على أهداف لميليشيا حزب الله، أم يراوحون مكانهم، لا سيما أن أولئك الذين غادروا قراهم وبلداتهم لم يتلقوا سوى القليل جدًا من الدعم من الحكومة اللبنانية، التي تعاني في الأصل من أزمة مالية، على عكس إسرائيل التي توفر الدعم الكبير في مجال السكن والطعام للسكان النازحين، وفق تقرير الصحيفة.
وأكدت أن اغتيال المسؤول البارز في حركة حماس، صالح العاروري، أدى إلى تصاعد المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع، ففي أثناء تشييع جثمانه، تعالت الصيحات المطالبة بالانتقام لمقتله، وهو ما زاد من وتيرة القلق، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عقب لقائه المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، التي زعم فيها أن الوقت ينفد أمام الحل الدبلوماسي.
وكرر غالانت الدعوات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون آخرون من أجل واقع جديد على الحدود الشمالية، لتأمين عودة المواطنين الإسرائيليين إلى بلداتهم وقراهم في الشمال، بيد أن الوزير الإسرائيلي لم يحدد كيف ستحقق بلاده ذلك، وفق التقرير.
وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن تهدف إلى تخفيف حدة التوتر، وسحب قوات ميليشيا حزب الله من المناطق الحدودية، إلا أنها لم تحقق سوى تقدم بطيء في مسعاها للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
ولفتت إلى أن حركة نزوح الإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع لبنان هي الأكبر في تاريخ الدولة العبرية، فقد تم نقل أكثر من 80.000 إسرائيلي من هناك بسبب هجمات حزب الله. وعلى الجانب اللبناني من الحدود، بلغ عدد النازحين اللبنانيين قرابة 75,000 نازح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وخلصت "نيويورك تايمز" في تقريرها إلى القول إن هذا الوضع المعقد يشير إلى منطقة على حافة الهاوية، تعاني من تحديات كبيرة على رأسها حركة نزوح جماعي، وضغوط اقتصادية، وتهديد مستمر بالمزيد من التصعيد، بينما تبرز الحاجة الملحة إلى حلول دبلوماسية عاجلة من خلال الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لتخفيف التوتر، ومنع نشوب حرب أوسع نطاقًا في المنطقة.