بانتظار موقف حماس.. إدارة ترامب تبحث مع إسرائيل خطط احتلال غزة

كشفت مصادر عبرية، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل الاطلاع على الخطط التي وضعها الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الطلب الأمريكي جاء في إطار التنسيق العسكري والسياسي بين الجانبين، وأن قادة عسكريين أمريكيين رفيعين تباحثوا مع نظرائهم في إسرائيل وطلبوا معلومات تفصيلية حول السيناريوهات المحتملة لاحتلال مدينة غزة.

تزامن ذلك مع ضغوط قوية تمارسها 3 دول هي مصر وقطر وتركيا على حركة "حماس"، للتوصل إلى تفاهم مشترك، بشأن وقف القتال في غزة.

وكان مراسل هيئة البث "كان" قد نقل عن مصدر قوله إن إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة "حماس" عبر الوسطاء لتحذيرها من تجاهل المفاوضات.

وأفاد المصدر بأن إسرائيل أبلغت الوسطاء "إما أن يعيدوا حماس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صفقة بأسرع وقت ممكن وفي فترة زمنية قصيرة، أو أن المرحلة الأولى من العملية لاحتلال مدينة غزة ستنطلق قريباً".

وأضاف: "حول ما نسمعه في الأيام الأخيرة من مكتب رئيس الحكومة بأن الحديث يدور فقط عن صفقة شاملة واحدة للإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، هذا ليس الوضع بالضبط، فمصادر في وفد التفاوض تؤكد أنها تبحث مع الوسطاء أيضاً صفقة جزئية".