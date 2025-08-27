"حزب الله" يتهم رئيس الحكومة بـ"جر" لبنان لحرب أهلية

اتهمت ميليشيا حزب الله، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية بـ"جرّ" البلاد إلى حرب أهلية.

وفي تصعيد لافت، دعا حزب الله الرئيس اللبناني جوزيف عون لوضع حد لما وصفه بـ"الانبطاح السياسي" للحكومة، مؤكدًا أن الإيقاع بينه وبين الجيش محاولة دنيئة تهدف لهدمهما معًا.

وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الأمريكي توماس باراك إن لبنان سيقدم خطة في 31 أغسطس/آب لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه.

واتهمت الميليشيا اللبنانية الولايات المتحدة بدفعها للمواجهة مع الجيش، معتبرة أن بيانات الحكومة بأن حصرية السلاح تنفيذ لاتفاق الطائف خطأ فادح.

وقال حزب الله إن تصريحات الوفد الأمريكي بشأن نزع السلاح تتعارض مع تفاهمات وقف النار.