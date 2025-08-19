السلطات السورية تضبط صواريخ غراد قبل وصولها إلى لبنان (فيديو)

ضبطت قوات الأمن الداخلي السورية في محافظة حمص شاحنة محمّلة بصواريخ من نوع "غراد"، كانت في طريقها لعبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أعلنت قيادة القوات في بيان رسمي.

وبثّت قناة "الإخبارية السورية" مشاهد مصوّرة من موقع الكمين الذي نُفذ قرب الحدود اللبنانية، والذي تم خلاله مصادرة شحنة الصواريخ.

وأكدت القناة أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطات، في إطار جهودها المستمرة لمنع تهريب الأسلحة وتعزيز الأمن على الحدود.

وفي تطور أمني منفصل، أفاد مصدر أمني في مدينة طرطوس بمقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي صباح الثلاثاء، إثر تعرض دورية أمنية لإطلاق نار مباشر من داخل سيارة مشبوهة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله إن الحادث وقع عندما اشتبهت إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة متوقفة على جانب الطريق، وعند اقتراب العناصر منها لتفتيشها، أقدم أحد الأشخاص بداخلها على إطلاق النار مباشرة، ما أسفر عن مقتل عنصرين من أفراد الدورية.

وأوضح المصدر أن المهاجمين لاذوا بالفرار، فيما تواصل الجهات الأمنية المختصة عمليات البحث والملاحقة لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب العادل.