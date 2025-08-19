إسرائيل تطالب بالإفراج عن المختطفين الـ50 قبل إتمام أي صفقة مع حماس
logo
العالم العربي

السلطات السورية تضبط صواريخ غراد قبل وصولها إلى لبنان (فيديو)

السلطات السورية تضبط صواريخ غراد قبل وصولها إلى لبنان (فيديو)
قوات الأمن السوريةالمصدر: وسائل إعلام سورية
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 2:35 م

ضبطت قوات الأمن الداخلي السورية في محافظة حمص شاحنة محمّلة بصواريخ من نوع "غراد"، كانت في طريقها لعبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أعلنت قيادة القوات في بيان رسمي.

وبثّت قناة "الإخبارية السورية" مشاهد مصوّرة من موقع الكمين الذي نُفذ قرب الحدود اللبنانية، والذي تم خلاله مصادرة شحنة الصواريخ. 

وأكدت القناة أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطات، في إطار جهودها المستمرة لمنع تهريب الأسلحة وتعزيز الأمن على الحدود.

وفي تطور أمني منفصل، أفاد مصدر أمني في مدينة طرطوس بمقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي صباح الثلاثاء، إثر تعرض دورية أمنية لإطلاق نار مباشر من داخل سيارة مشبوهة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله إن الحادث وقع عندما اشتبهت إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة متوقفة على جانب الطريق، وعند اقتراب العناصر منها لتفتيشها، أقدم أحد الأشخاص بداخلها على إطلاق النار مباشرة، ما أسفر عن مقتل عنصرين من أفراد الدورية.

أخبار ذات علاقة

ما خطط تركيا السرية في سوريا ولماذا تقلق إسرائيل بشدة؟ (فيديو إرم)

ما خطط تركيا السرية في سوريا ولماذا تقلق إسرائيل بشدة؟ (فيديو إرم)

 وأوضح المصدر أن المهاجمين لاذوا بالفرار، فيما تواصل الجهات الأمنية المختصة عمليات البحث والملاحقة لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب العادل.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC