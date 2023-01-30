السودان.. هل تفلح أطراف الحوار في معالجة تحديات "اتفاق جوبا"؟‎‎

تخطط أطراف "الاتفاق الساسي الإطاري" في السودان لعقد ورشة تنطلق غدا الثلاثاء، لمناقشة "اتفاق جوبا للسلام"، لأجل التقييم والتقويم.

يأتي ذلك وسط تخوفات بمخرجات من الورشة يمكن أن تزيد من تعقيد الأزمة، بعد أن أعلنت أطراف رئيسية عدم المشاركة فيها.

ونص "الاتفاق السياسي الإطاري" الموقع في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، الماضي، بواسطة المكون العسكري ونحو 40 كياناً من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة، على مراجعة "اتفاق جوبا".

ووقع "اتفاق جوبا" في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، بين الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، و"الجبهة الثورية"، التي تضم عددا من الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وترفض ذلك قوى رئيسية في "اتفاق جوبا" هي حركتا "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" برئاستي جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، حيث تعتبر المراجعة التي يتحدث عنها هي غطاء لإلغاء الاتفاقية برمتها.