الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا سوريا وإيران في اتصال هاتفي

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الملفين السوري والإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين.

وأضاف الكرملين أن بوتين أكد أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد مجددا استعداد روسيا للمساعدة في التفاوض على حل للقضية النووية الإيرانية.

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وشدد الرئيس الروسي على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال احترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان، بحسب البيان.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن القضايا الراهنة.