ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 2837

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى إلى 2837 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن 2778 شخصاً قتلوا في غزة، كما أصيب 10 آلاف شخص، بينما قتل 59 شخصاً في الضفة الغربية وأصيب أكثر من 1250 آخرين.