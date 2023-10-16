ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 2837
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى إلى 2837 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة أن 2778 شخصاً قتلوا في غزة، كما أصيب 10 آلاف شخص، بينما قتل 59 شخصاً في الضفة الغربية وأصيب أكثر من 1250 آخرين.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن 64 في المئة من القتلى نساء وأطفال، كما قتل 37 شخصاً من أفراد الطواقم الصحية.
وأشارت الوكالة إلى أن 3731 مبنى سكنيا، تضم 10500 وحدة سكنية، تعرض للتدمير بشكل كامل، كما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي، منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.