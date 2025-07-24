ملابس وأغراض مقابل الدقيق والسكر.. الجوع يفتح باب "المقايضة" في غزة

وسط اختفاء السيولة النقدية، وانهيار الاقتصاد في قطاع غزة، عاد الفلسطينيون إلى أسلوب المقايضة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في مشهد يُعيد للأذهان أزمنة الحصار والمجاعة.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وثّقت، في تقرير حديث، لجوء السكان إلى تبادل السلع عوضًا عن الشراء بالمال، في ظل كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد آخر.

ويقول التقرير إن النازحين في غزة باتوا يعتمدون على ما يملكونه، مهما كان بسيطًا، لتأمين الغذاء. من هؤلاء أبو صالح، أب لأربع بنات من منطقة المواصي غرب خان يونس، يمتلك 40 حفاظة أطفال (مقاس 3) لا تزال ابنته الصغيرة بحاجة لها، إلا أنه قرر مقايضتها بكيلو من السكر، الذي تعتبره عائلته أكثر إلحاحًا.

ورغم قدرته على بيع الحفاظات وشراء السكر بالمال، يفضّل "أبو صالح" المقايضة، التي وصفها بـ"الأسلوب الأجدى"، خاصة في ظل ندرة النقد، وتفشي الجوع. ومع بلوغ الأزمة الاقتصادية ذروتها، بات هذا الأسلوب منتشرًا بشكل واسع بين سكان القطاع.

سوء تغذية وانهيار في الخدمات

وفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة من 2.4% في فبراير إلى 8.8% في يوليو 2025.

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان بدوره انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الولادة خلال النصف الأول من العام، ما يعكس تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية.

وفي مواجهة هذا الانهيار، يلجأ السكان إلى حلول يائسة. مجموعات الفيسبوك، والواتساب المحلية، تغصّ بصور لسلع معروضة للمقايضة: طعام معلّب، أكياس دقيق، زجاجات زيت، منتجات نظافة، وحتى ملابس أطفال. في أحد المنشورات، عُرض كيلو من دقيق الذرة، وكيلو تمر، وكيلو مسحوق حليب مقابل دقيق.

كاميرا مقابل كيس دقيق

في حالة مؤثرة، عرض الصحفي المستقل بشير أبو الشعر كاميراته الشخصية مقابل كيس دقيق، حتى لا يرى الجوع في أعين أطفاله. وفي شهادة أخرى، قالت سيدة تُدعى "سعاد" (اسم مستعار) إنها اضطُرت لمقايضة كيس خميرة بـ2 كيلو من الدقيق، رغم إدراكها أن سعر الخميرة أعلى. لكنها أضافت: "لم يكن لدي خيار آخر، أطفالي يبكون من الجوع، ونحن نضعف أكثر كل يوم".

ويُعد الدقيق السلعة الأكثر طلبًا في غزة حاليًا، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 100 شيكل (نحو 27 دولارًا)، في حين تؤكد الأمم المتحدة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 4000%. ويأتي بعده حليب الأطفال والسكر في قائمة السلع الأكثر طلبًا.

رسوم نقدية خيالية

يُفاقم من الأزمة إغلاق جميع البنوك في القطاع، ما يدفع السكان لسحب أموالهم من خلال صرّافين خاصين يتقاضون رسومًا باهظة تصل إلى 42%. أي أن من يسحب 100 شيكل، يحصل فعليًا على 58 شيكلًا فقط.

هذا التدهور الاقتصادي انعكس بوضوح على النشاط العام، حيث أشارت تقارير أممية إلى أن الناتج الاقتصادي لقطاع غزة انخفض بنسبة 81% خلال العام 2024.

"لا نحسب الربح أو الخسارة"

يؤكد أبو خالد منصور، من سكان مدينة غزة، أنه يستخدم المقايضة بشكل منتظم، قائلاً: "استبدلت كيس فاصوليا بكيس دقيق. لم نعد نحسب الربح أو الخسارة، بل نُجري الحسابات بحسب الحاجة".

أما أبو صالح، فيوضح أن ارتفاع الأسعار الجنوني دفع الناس إلى المقايضة. فكيلو السكر على سبيل المثال يُباع بنحو 330 شيكلًا (90 دولارًا). ويضيف: "أحيانًا لا نأكل سوى الخبز والسكر، وأحيانًا نضيف شوربة العدس. وفي أيام أخرى، نكتفي بالماء فقط".

ويذكر أن معظم المطابخ المجتمعية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي توقفت عن العمل بعد خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في مارس/آذار.

ملابس وطعام مقابل الخدمات

وسعت أم جمال، أم لخمسة أطفال من مدينة غزة، إلى استبدال ملابس أطفالها بعلب الحليب أو المواد الغذائية عبر مجموعة واتساب محلية. وقالت في حديث للمركز الفلسطيني للإعلام: "ليس لديّ مال، لكن لديّ هاتف وإنترنت. هذه أدواتي الوحيدة لضمان بقاء أطفالي على قيد الحياة".

وتجاوزت المقايضة السلع لتشمل الخدمات. فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة امرأة دفعت ثمن علاج أسنانها مقابل كمية من البن، بسبب عدم توافر المال.

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"قصة شعر مقابل طماطم"

وتشير هآرتس، المعروفة بانتقادها لسياسات حكومة نتنياهو، إلى أن ثقافة المقايضة كانت سائدة في غزة قبل جيلين. ويقول نعمان عماد، حلاق من دير البلح وأب لسبع بنات، إنه استلهم الفكرة من جده الذي كان يدفع ثمن كتبه بالقمح والشعير.

نشر عماد إعلانًا لزبائنه جاء فيه: "بشرى سارة: يمكنكم الحصول على قصة شعر مقابل الطعام. قدموا حبتين من الطماطم، أو باذنجانًا، أو خيارتين، أو ملعقتين صغيرتين من السكر، وستحصلون على قصة شعر". ظن البعض أنه يمزح، لكنه أكد أن "المقايضة أفضل من المال، وأكثر واقعية في ظل الظروف الراهنة".