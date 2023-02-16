تقرير: تخوف إسرائيلي من تنامي استخدام أطفال فلسطينيين في "أعمال العنف"

وادعى التقرير أن "المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يشعرون بقلق بالغ إزاء تنامي هذه الظاهرة، فهذه الهجمات، بحسبهم، عادة ما تحدث في البلدة القديمة أو الأحياء اليهودية بالقرب من خط التماس في القدس الشرقية ضد المواطنين الإسرائيليين وأفراد قوات الأمن. وقد حصل المهاجمون على لقب أشبال القدس (أولاد القدس) وأصبحوا أبطالًا جددًا في نضال الفلسطينيين ضد إسرائيل. حيث يرى الجيل الجديد في القدس الشرقية أن إسرائيل عدو يجب هزيمته من خلال أعمال العنف".

وأضاف التقرير أن "الفتيان والأطفال هم عدي التميمي الذي قتل الجندية نوعا لازار على حاجز شعفاط، وخيري علقم الذي نفذ المذبحة في حي نافيه يعقوب بالقدس، وفادي أبو شخيدم، وهو مدرس في القدس الشرقية، الذي قتل المواطن الإسرائيلي إيلي كاي في البلدة القديمة، ومصباح أبو صبيح الذي قتل إسرائيليين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية عام 2016 ويسميه الفلسطينيون أسد القدس".

ووفقًا لمسؤولين أمنيين، فإن "مشاركة الفتيان الفلسطينيين في العمليات في القدس الشرقية، سوف تزداد بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان".

وحسب التقرير، يحاول الفلسطينيون تقديم تفسيرات مختلفة لظاهرة انخراط الأطفال والفتيان الفلسطينيين إلى دائرة موجة العنف الأخيرة، وتحميل إسرائيل مسؤولية ذلك، وهم يلومونها على حقيقة أن إسرائيل تستفز الفلسطينيين بأفعالها في المسجد الأقصى، وعلى خلفية إهمال بلدية القدس للعناية بأحياء القدس الشرقية، بسبب الغضب من عمليات الهدم غير القانونية للمنازل، والإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي ضد الجماعات المسلحة في الضفة الغربية.