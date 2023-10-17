ماكرون: نشر حماس مقطع فيديو لرهينة فرنسية "بغيض"

ندَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، باحتجاز الرهائن من قبل حماس، واصفًا مقطع الفيديو الذي نشرته حماس أمس لمواطنة فرنسية إسرائيلية بأنه "بغيض" و"مخز".

وبثت حماس مقطع فيديو لامرأة فرنسية إسرائيلية اختطفتها عناصرها يوم تنفيذ الهجوم على إسرائيل.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون "يدعو إلى إطلاق سراح الرهينة فورًا ودون شروط".

وأضاف أن "فرنسا في حالة تعبئة كاملة وتعمل مع شركائها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الذين تحتجزهم حماس".