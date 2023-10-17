ماكرون: نشر حماس مقطع فيديو لرهينة فرنسية "بغيض"
ندَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، باحتجاز الرهائن من قبل حماس، واصفًا مقطع الفيديو الذي نشرته حماس أمس لمواطنة فرنسية إسرائيلية بأنه "بغيض" و"مخز".
وبثت حماس مقطع فيديو لامرأة فرنسية إسرائيلية اختطفتها عناصرها يوم تنفيذ الهجوم على إسرائيل.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون "يدعو إلى إطلاق سراح الرهينة فورًا ودون شروط".
وأضاف أن "فرنسا في حالة تعبئة كاملة وتعمل مع شركائها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الذين تحتجزهم حماس".
وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس نشرت مساء الاثنين، مقطع فيديو "لإحدى الأسيرات في غزة"، ظهرت فيه شابة تتكلم اللغة العبرية.
وفي المقطع، تظهر شابة مستلقية، تتلقى علاجًا في ذراعها.
وبحسب التعليق المرافق للمقطع، فإنها أسِرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنَّته حماس في السابع من الشهر الحالي.