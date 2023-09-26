قادمتان من سوريا.. الأردن يسقط مسيرتين محملتين بالمخدرات

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط على إحدى واجهاته في المنطقة العسكرية الشرقية، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله، "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر، أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكرستال، وأنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وينظر الأردن إلى محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى أراضيه، بأنها تهديد حقيقي ومنظم، فيما بدا لافتا خلال الفترات الأخيرة اعتماد المهربين على الطائرات المسيرة التي سبق أن أعلن الجيش الأردني عن إسقاط عدد منها.