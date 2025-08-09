اشتباكات مسلحة في نجران بريف السويداء تخلف قتيلين

اندلعت اشتباكات مسلحة في بلدة نجران شمال غربي محافظة السويداء، ليل الجمعة، بين فصائل من الطائفة الدرزية ومجموعة مسلحة، عقب هجوم شنته الأخيرة من محور "قراصة".

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن المواجهات أسفرت عن مقتل شخصين من الطرفين، إلى جانب أضرار مادية وحرق عدد من منازل المدنيين، قبل انسحاب المهاجمين.

وقال المرصد، إن الهجوم شكل خرقا جديدا للهدنة المعلنة، حيث استخدمت المجموعات المسلحة أسلحة متوسطة، وانطلقت من محور "قراصة" وطريق "دويري" الزراعي نحو البلدة.

وأشار إلى أن حصيلة القتلى منذ صباح الأحد 13 يوليو/ تموز، جراء الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة، ارتفعت إلى 1622 قتيلاً.