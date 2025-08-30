حماس تؤكد رسمياً مقتل محمد السنوار في غزة (فيديو وصور)

أعلنت حركة "حماس"، فجر اليوم الأحد، مقتل محمد السنوار القائد العسكري لجناحها المسلح "كتائب القسام"، رسمياً، بعد أن ساد الغموض مصيره رغم تأكيد إسرائيل.

ونشرت حركة "حماس"، لأول مرة، قائمة عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام" تضمنت أسماء قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب على غزة، وكان محمد السنوار من بينهم إلى جانب شقيقه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

وضمت القائمة إلى جانب الأخوين السنوار كلاً من إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي في الخارج، ومحمد الضيف رئيس هيئة الأركان وقائد "كتائب القسام" السابق، ومروان عيسى وباسم عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت.

ونشرت حركة "حماس"، مقطع فيديو تضمن باقة من الصور التي تنشر لأول مرة وتظهر فيها لقطات جماعية لعدد من القيادات العسكرية والسياسية في الحركة قتلتها إسرائيل في أوقات سابقة.

يذكر أن محمد السنوار تولى قيادة هيئة أركان "كتائب القسام" خلفاً لسلفه محمد خالد المصرف الشهير بلقب "محمد الضيف"، الذي اغتالته إسرائيل في قصف منزل بمنطقة "مواصي خان يونس" لتعلن مقتله من جانبها مع مساعده رافع سلامة.

وأعلنت إسرائيل في مايو/ أيار الماضي استهداف محمد السنوار وعدد من قادة "حماس"، خلال اجتماع قال الجيش الإسرائيلي إنه عقد في نفق أسفل المستشفى الأوروبي، وهو ما أدى لتدمير جزء كبير من المستشفى حينها.