مصادر لـ"إرم نيوز": البرهان يقايض واشنطن بروسيا وإيران للبقاء في الحكم

أكد متابعون لتطورات الأحداث في السودان، أنّ مباحثات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة كشفت عن محاولات من البرهان للتقارب مع واشنطن في خطوة تحمل رسالة مقايضة بروسيا وإيران.

وناقش بلينكن مع البرهان أمس الأول مستجدات الأوضاع في السودان ولا سيما في مدينة الفاشر، مؤكدًا ضرورة إنهاء النزاع واستئناف المفاوضات وحماية المدنيين.

بحث عن شرعية

وقالت مصادر سودانية اطلعت على فحوى المباحثات، لـ"إرم نيوز": إن البرهان حاول استثمار هذه المناسبة للبحث عن دعم أمريكي يعزز شرعيته أمام المجتمع الدولي مع توالي الهزائم التي يتكبدها الجيش على الأرض، بعد مضي أكثر من 13 شهرًا من القتال مع قوات الدعم السريع.

وتشعر واشنطن بالقلق إزاء التقارب الذي يبديه الجيش السوداني مع روسيا وإيران، وتزوده بطائرات إيرانية مسيرة في مسعى لإحداث اختراق في موازين المواجهة مع "الدعم السريع" في الأشهر الأخيرة.

لكن استمرار الوضع على الأرض على نحو غير ملائم للجيش السوداني دفع البرهان، بحسب المصادر، إلى محاولة "المقايضة الأخيرة" للبحث عن غطاء سياسي وعسكري، وإنْ كلفه ذلك خسارة التحالف مع روسيا وإيران.