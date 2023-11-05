وزير إسرائيلي يدعو لضرب غزة بالنووي.. ونتنياهو يعلّق

صرّح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، بإمكانية استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة؛ الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التعليق بسرعة، قائلًا إن "تصريح الوزير منفصل عن الواقع".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير التراث لا يستبعد الخيار النووي على غزة في وقت يوجد هناك 241 أسيرًا إسرائيليًّا.

وكان الوزير المتطرف أدلى بتصريحات صباح الأحد، لإذاعة "راديو باراما" الحريدية، قال فيها إن الخيار النووي من بين الخيارات، وذلك حين سُئِل "إذا كان يتطلع أن ينهضوا صباح غد ويلقوا قنبلة نووية على غزة".