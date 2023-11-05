وزير إسرائيلي يدعو لضرب غزة بالنووي.. ونتنياهو يعلّق
صرّح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، بإمكانية استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة؛ الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التعليق بسرعة، قائلًا إن "تصريح الوزير منفصل عن الواقع".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير التراث لا يستبعد الخيار النووي على غزة في وقت يوجد هناك 241 أسيرًا إسرائيليًّا.
وكان الوزير المتطرف أدلى بتصريحات صباح الأحد، لإذاعة "راديو باراما" الحريدية، قال فيها إن الخيار النووي من بين الخيارات، وذلك حين سُئِل "إذا كان يتطلع أن ينهضوا صباح غد ويلقوا قنبلة نووية على غزة".
صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن الوزير يرى أنه لا يوجد أحد في غزة غير متورط (السكان المدنيين)، ولذلك فقد ذكر للإذاعة: "تلك طريقة واحدة، الطريقة الثانية هي دراسة ما يحرصون عليه، وما يخلق عندهم حالة من الردع".
وحين سُئل: "كيف يمكن أن تتسق مسألة إلقاء قنبلة نووية على غزة في وقت يوجد هناك 241 أسيرًا إسرائيليّا. فأجاب: "عليهم هم أن يتوسلوا (حماس) لكي يعيدوا (بأنفسهم) المخطوفين، في الحروب هناك ثمن يُدفع، لماذا تعدُّ حياة المخطوفين أهم من حياة الجنود".
وأضاف أنهم، في إشارة إلى سكان غزة، "لا يخشون المستقبل، هذا الأمر لا يشكل بالنسبة لهم أي مشكلة، علينا أن نفهم ماذا يمكن أن يكسرهم، يتعين أن يحدث لهم مثلما حدث عقب حرب الأيام الستة (حزيران/ يونيو 1967)، هم لا يخشون النظر في أعين الجنود، نحن من يكسر الردع العسكري الإسرائيلي بأنفسنا عبر أخلاقيات زائفة".
وعلَّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات وزير التراث بحكومته، وقال إنها "تصريحات منفصلة عن الواقع".
وأضاف: "إسرائيل وجيشها يعملان بناء على معايير عليا تراعي القانون الدولي لكي تمنع المساس بغير المتورطين"، على حد زعمه.
وتعهد نتنياهو، وفق ما أوردته الصحيفة، بمواصلة العمل على حفظ معايير الحرب، وفي الوقت ذاته علَّق وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، الذي اتصلت به "يديعوت أحرونوت"، بقوله إن "تصريحات إلياهو غير واقعية وغير ملائمة".
وشنَّ زعيم المعارضة بالكنيست، يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، هجومًا على الوزير إلياهو، والذي ينتمي للحزب ذاته الذي يترأسه الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي، وأحد داعمي "العودة لاحتلال قطاع غزة".
وذكر لابيد أن ما قاله إلياهو كوزير "مفزع ومجنون ويفتقر إلى المسؤولية"، ورأى أنه "يمس بعائلات المخطوفين وبالمجتمع الإسرائيلي بأسره وبوضع إسرائيل على الصعيد الدولي".
وانتقد لابيد "وجود المتطرفين في الحكومة لأنهم يشكلون خطرًا على الإسرائيليين وعلى نجاح أهداف الحرب"، مضيفًا: "لقد تعهد نتنياهو بالانتصار على حماس وبإعادة المخطوفين، وعليه أن يُقيل الوزير هذا الصباح".
وأثارت تصريحات الوزير المتطرف حالة من الهياج بين عائلات الأسرى الإسرائيليين (لا تطلق إسرائيل عليهم وصف أسرى وتستخدم وصف مخطوفين)، ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة أن حالة من الامتعاض تسود أفراد عائلات الأسرى، مبينة: "ما قاله الوزير مخيف ويتناقض مع الأسس الأخلاقية والضمير اليهودي" بحسب التعبير الذي أوردته الصحيفة.
وعاد وزير التراث بحكومة الاحتلال إلى التعقيب على هذه العاصفة، وكتب عبر حسابه على موقع X (تويتر سابقًا) أن "من الواضح لكل صاحب رأي أن كلامي عن النووي كان مجازيًّا، لكن في الحقيقة علينا توجيه رد هائل وغير متناسب ضد الإرهاب".
وأضاف أيضًا أن هدف هذا الرد هو أن "نوضح لـ (النازيين) ومؤيديهم أن الإرهاب لا يستحق العناء، وأن هذه هي الصيغة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تواجه دولة ديمقراطية هذا الإرهاب".
وتابع أن "من الواضح أن إسرائيل "ملزمة ببذل قصارى جهدها من أجل إعادة المخطوفين بصحة وسلام"
يشار إلى أن الانتقادات الموجهة لوزير التراث الإسرائيلي وتلك العاصفة بشأن ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي، تنبع من وجود إسرائيليين أسرى في قبضة حماس.