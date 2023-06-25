"الدعم السريع" تصعّد استهدافها لمقاتلات الجيش السوداني

صعّدت قوات "الدعم السريع" استهدافها لمقاتلات الجيش السوداني، خلال المعارك المحتدمة في مدينة "أم درمان"، في الأيام الأخيرة.

وتوالت عمليات إسقاط مقاتلات الجيش السوداني من قبل "الدعم السريع"، حيث أعلن السبت، عن إسقاط مقاتلتين، وهي المرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أيام، التي تكشف فيها هذه القوات عن إسقاط مقاتلات تابعة للجيش.

وذكرت الدعم السريع في بيان لها، اطلع عليه "إرم نيوز"، أن "المقاتلتين من طراز (سوخوي 24 - ميج) تم إسقاطهما مساء السبت في المنطقة الصناعية بمدينة أم درمان".

وقالت إن "حطام الطائرة الأولى تناثر في منطقة الصناعات بأم درمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال".

ونشرت "الدعم السريع" عبر حسابها في تويتر، مقطعاً يظهر تصاعد دخان أسود كثيف، فيما تواجد في المنطقة عدد من المسلحين يتحدثون عن إسقاط مقاتلة ميج.