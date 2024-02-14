إسرائيل تخطف مذيعي غزة من يومهم العالمي (صور)

يمر اليوم العالمي للإذاعة ثقيلًا على الصحفيين في قطاع غزة، الذي فقد عددا من مذيعيه وصحفييه إثر الاستهدافات الإسرائيلية.

وقُتل المذيع سعيد الطويل مقدم برنامج "عالريق" في إذاعة صوت الوطن المحلية، رفقة زميلين آخرين، أثناء قيامهم بتوثيق قصف إسرائيلي لأحد أبراج قطاع غزة قبيل تهديده بوقت قصير، ولكن الطائرات الحربية قامت بقصف مكان تواجدهم لتقتلهم على الفور.

كما قتل المذيع الفلسطيني في إذاعة الشباب محمد أبو علي، رفقة زوجته وطفلته، بقصف إسرائيلي لمنزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي مبكرًا

وقالت الصحفية الفلسطينية كاري ثابت: "كان (زميلها) سعيد شديد التعلق بالإذاعة ويطمح باستمرار في أن يستطيع التعبير عن آمال وطموحات سكان غزة، لا سيما في ظل الحصار الخانق الذي كانوا يتعرضون له قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع".