إسرائيل تخطف مذيعي غزة من يومهم العالمي (صور)
يمر اليوم العالمي للإذاعة ثقيلًا على الصحفيين في قطاع غزة، الذي فقد عددا من مذيعيه وصحفييه إثر الاستهدافات الإسرائيلية.
وقُتل المذيع سعيد الطويل مقدم برنامج "عالريق" في إذاعة صوت الوطن المحلية، رفقة زميلين آخرين، أثناء قيامهم بتوثيق قصف إسرائيلي لأحد أبراج قطاع غزة قبيل تهديده بوقت قصير، ولكن الطائرات الحربية قامت بقصف مكان تواجدهم لتقتلهم على الفور.
كما قتل المذيع الفلسطيني في إذاعة الشباب محمد أبو علي، رفقة زوجته وطفلته، بقصف إسرائيلي لمنزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
يأتي مبكرًا
وقالت الصحفية الفلسطينية كاري ثابت: "كان (زميلها) سعيد شديد التعلق بالإذاعة ويطمح باستمرار في أن يستطيع التعبير عن آمال وطموحات سكان غزة، لا سيما في ظل الحصار الخانق الذي كانوا يتعرضون له قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع".
وأضافت، لـ"إرم نيوز"، "أن سعيد كان نشيطًا جدًا في العمل، إذ كان يأتي مبكرًا قبل جميع الزملاء لتهيئة الأجواء، وتجهيز النص الذي سيقدمه للمواطنين بطريقته الجذّابة".
وأشارت كاري إلى أنه "في إحدى المرات وقبل بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع طلب مني أن ألتقط له صورة أمام الميكروفون قبل الخروج على الهواء، واليوم أضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنعاه كشهيد وشاهد على الحقيقة".
الأول على الدفعة
وقال الصحفي سوار أبو قمر زميل المذيع أبو علي: "لم أتخيل يومًا أن نفارق بعضنا، حيث كنت أنا ومحمد أكثر من مجرد زميلين، فقد جمعتنا مقاعد الدراسة منذ أن كنّا ندرس الصحافة في جامعة الأزهر إلى أن تخرجنا معًا وصولًا إلى عملنا في المؤسسة ذاتها".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، كان محمد الأول على الدفعة أربع سنوات متتالية، كان كثير التعلق بالمجال ويبحث دائمًا عن التميز والتقدم، إلى أن أصبح مقدمًا لبرنامج في إذاعة الشباب المحلية في فلسطين لأكثر من ثلاث سنوات.
وبيّن أبو قمر أن البرنامج الذي كان يقدمه زميله هو برنامج يهتم بتطلعات الشباب وآمالهم وأحلامهم في بناء مستقبل مشرق، إلى جانب إعطائهم النصائح ومحاورتهم والوصول معهم إلى أفكار جديدة وإبداعية.
ورجح ألا تكون عمليات القتل بحق الصحفيين مجرد استهدافات عابرة، بل هو بنك أهداف حدده الجيش للطائرات الإسرائيلية تمهيدًا لاغتيالهم وتصفيتهم، وحجب الحقيقة عن العالم وضرب القدرة على إيصالها.
ومنذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 135 صحفيًا ومذيعًا فلسطينيًا، كأكبر عدد من القتلى الصحفيين في حرب بالتاريخ، وفق تقارير أممية.