إسرائيل: اكتشاف أنفاق يستخدمها "كبار مسؤولي" حماس

أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على شبكة من الأنفاق تمتد بعمق وسط غزة تحت عقارات مسجلة باسم يحيى السنوار، وقادة كبار آخرين في حركة حماس، والذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل، في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش المقدم "بيتر ليرنر" للصحفيين إنه تم العثور على الأنفاق أثناء قيام الجنود بتأمين منطقة وسط غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويمكن الوصول إلى الأنفاق عن طريق سلالم حلزونية، ومصعد على عمق يصل إلى 20 مترًا تحت الأرض، حيث تم تزويد هذه الأنفاق بالكهرباء، والصرف، وكاميرات المراقبة، وأبواب مضادة للانفجار، حسبما يظهر من صور وزعها الجيش على المراسلين.

وقال المتحدث: "تمثل هذه الأنفاق، فوق وتحت الأرض، مركز قوة لجناحي حماس العسكري والسياسي".

وتابع الجيش في بيان أن كبار قادة حماس، بمن فيهم السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، استخدموا الأنفاق لتوجيه العمليات، وممارسة "الحركة اليومية المحمية" وسط قطاع غزة.