اتهامات لإسرائيل بتشريح جثة معتقل فلسطيني سرًا لإخفاء آثار التعذيب
اتهمت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينيين، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بتشريح جثة المعتقل خالد الشاويش سرًا، وقالت إن ذلك دليل على تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
وينحدر خالد الشاويش، البالغ من العمر 53 عامًا، من بلدة عقابا في محافظة طوباس، وكان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد 11 مرة، وتُوفي داخل سجن نفحة الأسبوع الماضي.
وقال قدورة فارس رئيس الهيئة، إن إسرائيل أقدمت على تشريح جثة الشاويش، دون الالتزام بقرار المحكمة الإسرائيلية، بحضور طبيب عن العائلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف :" يعزز ذلك روايتنا بخضوعه للضرب والتعذيب، وسحله على الأرض، دون مراعاة وضعه وحالته الصحية الخطيرة".
وتابع فارس: "عملية التشريح تمت بجريمة متكاملة بدأها ونفذها جيش الاحتلال، ولكنها مرت بعلم ومعرفة الجهاز القضائي الذي لم يحترم قرار محكمته بحضور طبيب من العائلة، ووزارة الصحة التي قامت بعملية التشريح دون الالتزام بالقرار ذاته، ووزارة الإعلام التي تكتمت على الخبر ولم تتحدث عنه".
واعتُقل الشاويش، في العام 2007، وكان يقضي 11 حكمًا بالسجن المؤبد، وتعرض للإهمال الطبي وجرائم طبية على مدار سنوات اعتقاله، بحسب وكالة "وفا".
وتقول منظمات حقوقية إن 11 معتقلاً فلسطينيًا تُوفوا داخل السجون الإسرائيلية بعد بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.