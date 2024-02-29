اتهامات لإسرائيل بتشريح جثة معتقل فلسطيني سرًا لإخفاء آثار التعذيب

اتهمت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينيين، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بتشريح جثة المعتقل خالد الشاويش سرًا، وقالت إن ذلك دليل على تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

وينحدر خالد الشاويش، البالغ من العمر 53 عامًا، من بلدة عقابا في محافظة طوباس، وكان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد 11 مرة، وتُوفي داخل سجن نفحة الأسبوع الماضي.

وقال قدورة فارس رئيس الهيئة، إن إسرائيل أقدمت على تشريح جثة الشاويش، دون الالتزام بقرار المحكمة الإسرائيلية، بحضور طبيب عن العائلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".