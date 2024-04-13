تزامنًا مع التهديدات الإيرانية.. رئيس وزراء العراق يزور واشنطن

غادر رئيس الورزاء العراقي محمد شياع السوداني بغداد، اليوم السبت، متوجهًا إلى الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع أجواء إقليمية متوترة وتهديد إيران بالرد على قصف مبنى قنصليتها في دمشق.

ويلتقي السوداني خلال زيارته، الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفاد البيت الأبيض، بأن بايدن سيستقبل رئيس الحكومة العراقي، في 15أبريل/نيسان، للبحث في تعزيز "الشراكة الثنائية المتينة" و"تطوير مهمة" التحالف الدولي بقيادة واشنطن المنتشر في العراق وسوريا.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجهًا إلى واشنطن في "زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الزيارة بينما تهدد إيران بالرد على هجوم على قنصليتها في دمشق نُسب إلى إسرائيل.

ويتوقع الرئيس الأمريكي أن ترد طهران "قريبًا".