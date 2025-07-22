المرصد السوري: "مجزرة" بحق قس وعائلته في السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثّق عمليات إعدام ميدانية في محافظة السويداء بحق مدنيين عزل.

وأشار إلى أنه وثّق ما وصفها بـ"المجزرة المروعة" التي ارتكبها عناصر من قوات وزارة الدفاع، راح ضحيتها 12 مدنيا من عائلة واحدة، بينهم 6 نساء، وفق قوله.

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وزعم أن قوات تابعة لوزارة الدفاع اقتحمت منزل القس "خالد ماهر مزهر" في حي الكروم داخل مدينة السويداء، في 16 يوليو/ تموز الجاري، وأقدمت على إطلاق النار المباشر على جميع من كان داخل المنزل، وقتلت حتى الكلب الخاص بالعائلة، على حد قوله.

وأفاد المرصد السوري بأن عدد ضحايا اشتباكات السويداء، التي استمرت نحو أسبوع، وصل إلى 1265 شخصًا.