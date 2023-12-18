ولايات سودانية تعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال

أعلنت ولايات سودانية، حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال تحسباً لصراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي انتقل فعلياً إلى ولاية الجزيرة وسط السودان.

وأعلنت ولايات القضارف والشمالية والنيل الأبيض، حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال الأشخاص والمركبات وإغلاق المحال التجارية من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن تطال المخالفين عقوبة الغرامة والسجن لمدة 6 شهور.

يأتي ذلك في وقت استمرت فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط الأحياء الشرقية لمدينة ود مدني، لليوم الثالث على التوالي، فيما تواصلت حركة نزوح السكان باتجاه الغرب والجنوب.

وأكد شهود عيان لـ "إرم نيوز"، سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة الشرقية لولاية الجزيرة، إضافة إلى الأحياء القريبة من الجسر الحيوي الرابط بين شرق وغرب مدينة ود مدني، مثل أحياء الإنقاذ والرياض والملكية وحنتوب وأبوحراز.

واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني "بتنفيذ عمليات اغتيالات واعتقالات وحشية بحق مواطنين أبرياء في ود مدني، بصورة عنصرية".