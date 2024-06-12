حماس تعلق على رسالة "السنوار" بشأن الهدنة في غزة

علّقت حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، على رسالة منسوبة لزعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار، تحدث فيها عن الهدنة في قطاع غزة.

ونفى غازي حمد القيادي في الحركة وجود أي خلاف بين حماس الداخل والخارج، مؤكداً أن "موقف حماس في الخارج والداخل واحد لا يتجزأ" على حد تعبيره.

وأكد حمد أن "كل ما تردد على لسان السنوار من تصريحات لا أساس لها من الصحة"، مشدداً على أن "قرار قبول الحركة لمقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل لا يتوقف على السنوار وحده".

وقال حمد، في مقابلة مع "العربية"، إن "التواصل مع زعيم حركة حماس بالقطاع يتم بشكل يومي، وأن السنوار مهتم جداً بنهاية الحرب ووقف ما يجري في غزة من إبادة جماعية".

جاء ذلك كأول رد من حماس علي تسريبات صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تصلب الموقف التفاوضي للسنوار حول التهدئة في غزة.

وتضمنت التسريبات مراسلات وجهها السنوار لزملائه في قيادة الحركة زعمت رغبة زعيم حماس في غزة، باستمرار القتال لـ "تحقيق أهدافه".