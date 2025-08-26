مصادر لبنانية لـ"إرم نيوز": زيارة مرتقبة للشيباني إلى بيروت لحل الملفات الشائكة

كشفت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز" أنّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بيروت، في أول زيارة لمسؤول سوري على هذا المستوى إلى لبنان، منذ سقوط نظام بشار الأسد في الـ8 من كانون الأول العام الماضي.

وبهدف التحضير لزيارة الشيباني، يتوجه إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة وفد سوري، يلتقي عددًا من المسؤولين اللبنانيين، لمناقشة القضايا الحدودية بين البلدين.

ويحمل الوفد إلى السلطات اللبنانية مقترحًا لتسليم الموقوفين السوريين ومحاكمتهم في سوريا.

ورجّحت المصادر أن يرافق الشيباني وفد حكومي وإداري، للبحث في عدد من الملفات العالقة بين البلدين، في مسعى للتوصل إلى حلول بشأنها، برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية.

وتابعت المصادر أنّ جدول أعمال زيارة الشيباني يتضمن عددًا من الملفات، من ضمنها الملف القضائي الخاص بالموقوفين السوريين في سجون لبنان، حيث سيطالب الشيباني السلطات اللبنانية بتسليم سوريا هؤلاء الموقوفين، خصوصًا المعتقلين السياسيين الذين شاركوا في المعارك بسوريا من غير المتورطين في جرائم على الأراضي اللبنانيّة.

كما سيطرح الشيباني مع المسؤولين اللبنانيين قضيّة المفقودين والمخفيين اللبنانيين في السجون السورية إبّان حكم الأسد.

وقالت المصادر إنّ القيادة السورية تسعى لإقفال هذا الملف نهائيًّا، من خلال تسليم لبنان كلّ ما لديها من معلومات حول هذا الموضوع.

وكشفت المصادر أنّ القيادة السورية بصدد تعيين سفير جديد لها في لبنان، ولكن ذلك يبقى رهنًا بنجاح مفاوضاتها مع السلطات اللبنانيّة في ملف الموقوفين السوريين.

أمّا ملف مزارع شبعا فسيتم إرجاء البحث به في المرحلة الحالية، وفق المصادر نفسها، "ليتم لاحقًا تأليف لجنة لبنانية سورية مشتركة، تدرس ملف المزارع وتحسم هويتها بالاتفاق بين البلدين".

وأضافت المصادر أنّ جدول أعمال زيارة الشيباني لبيروت سيتضمن أيضًا ملف النازحين السوريين في لبنان "ولكن هذا لا يعني أنّ سوريا ستستعيد الأعداد المليونيّة من النازحين في المدى القريب، ولكن سيصار إلى إعادتهم تدريجيًّا، خصوصًا أنّ المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مسيرة إعادة إعمار سوريا، وأن بلدهم سيكون بحاجة إليهم".