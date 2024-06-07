"الاستعدادات بلغت ذروتها".. خفايا المرحلة الثالثة من حرب غزة

أفاد موقع "واللا" العبري، الجمعة، أن استعدادات الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحملة العسكرية على قطاع غزة بلغت ذروتها، وحدَّد الأهداف المفترض تحققها خلال هذه المرحلة، بعد 8 أشهر من الحرب.

وذكر الموقع أن أهداف المرحلة الثالثة تشمل تركيز الهجمات العسكرية المستهدفة في أنحاء قطاع غزة على مواقع بعينها، والاحتفاظ الاستراتيجي بمعبر رفح، وحفظ سرية العمليات في محور فيلاديلفيا، وتحقيق الحسم على صعيد الجبهة الشمالية ضد "حزب الله".

ماذا يدور حاليا؟

ويأتي إدخال جبهة "حزب الله" للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة بناءً على الرؤية، التي تنص بأن الميليشيا اللبنانية تعمل بموجب التطورات بالقطاع وتعد جزءًا من الحرب الدائرة في الجنوب، كذلك حجم انتشار القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مرتبط بتطورات العمليات بالجنوب.